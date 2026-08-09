Трамп готовился объявить победу над Ираном даже без ядерного соглашения, - WSJ
Президент США Дональд Трамп неделями готовил почву для оглашения победы в войне с Ираном, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив. Он был готов завершить конфликт даже без подписания ядерного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Новые требования Тегерана и затягивание конфликта
По информации издания, попытки Белого дома быстро выйти из войны осложнились в субботу, когда Иран выдвинул жесткие требования для возобновления судоходства.
Тегеран требует выплаты миллиардов долларов репараций, вывода американских войск из региона и снятия морской блокады.
"Недавние жесткие требования Ирана по восстановлению пролива все больше усложняют для президента создание путей выхода из конфликта, которые спасли бы его лицо", - отмечает директор программы Ближнего Востока в Центре стратегических и международных исследований Мона Якубян.
В то же время эксперт по Ирану консалтинговой фирмы Eurasia Group Грегори Брю подчеркивает, что иранцы полностью верят, что Трамп хочет выйти из пролива и сосредоточен на открытии, поэтому они играют жестко.
Переговоры об Ормузе вместо ядерного соглашения
С апреля Белый дом пытался включить вопросы ядерного оружия в более широкие переговоры, но процесс оказался слишком сложным. Из-за этого в последние недели Вашингтон сосредоточился преимущественно на возобновлении коммерческого движения через Ормузский пролив.
Способность Ирана блокировать этот водный путь с помощью ракетных атак и беспилотников стала мощным рычагом влияния, всколыхнувшим мировые рынки нефти.
Трамп несколько раз заявлял о полном открытии пролива, но эти заявления оказались преждевременными.
Позицию администрации также прокомментировал вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Мы внутри игры. Если нет, то это тоже хорошо, мы просто будем продолжать оказывать давление, которое можем, и получать как можно больше нефти и газа с Ближнего Востока, чтобы американцы могли наслаждаться более низкими ценами", - отметил он.
Несмотря на новые требования Ирана, в Белом доме утверждают, что США уже выполнили свои основные военные цели.
По словам чиновников, США обнаружат любую попытку возобновления ядерной программы Ирана, а угроза новых ударов будет служить сдерживающим фактором.
Запасы оружия и ситуацию на Ближнем Востоке
Напомним, продолжительный военный конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному сокращению американских арсеналов и заставил Вашингтон активнее искать пути дипломатического урегулирования.
Ранее сообщалось, что война в Иране истощила американские запасы оружия, что потенциально усиливает позиции России и Китая.
Эксперты отмечают, что США столкнулись с ощутимым дефицитом важных видов вооружения, что может негативно повлиять на их готовность к возможным масштабным противостояниям с другими геополитическими соперниками.
В то же время в Вашингтоне рассчитывают на снижение напряжения вокруг ключевых торговых путей.
Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, судоходство по Ормузскому проливу будет такое же, как до войны, поскольку стороны достигли ощутимого прогресса в переговорном процессе с Тегераном.