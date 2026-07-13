Трамп готов поддержать "адские санкции" Грэма против России, - CNN

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, решение президента США Дональда Трампа может существенно ускорить продвижение законопроекта, над которым Грэм работал несколько лет.

Еще на прошлой неделе Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявляли, что после продолжительных переговоров администрация США согласилась поддержать документ. В то же время тогда оставалось непонятным, выступит ли за него лично Трамп, ранее настаивавший на более широких президентских полномочиях по введению санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом во время подготовки законопроекта.

"Для этого нужны усилия как демократов, так и республиканцев в Сенате, но я надеюсь, что нам удастся это сделать", – сказал он.

По словам Туна, именно этот законопроект был для Грэмма одним из важнейших достижений последних лет и может стать его политическим наследием.

В свою очередь Блюменталь сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством Сената завершение работы над документом, а также поиск нового республиканского соавтора законопроекта после смерти Грэма.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

"Быстрое принятие этого законопроекта в память о сенаторе Грэме следует рассматривать как достойную дань уважения, - заявил Блюменталь. - Именно об этом мы и говорили, когда я последний раз общался с ним на выходных".