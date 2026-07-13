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Трамп готов поддержать "адские санкции" Грэма против России, - CNN

23:06 13.07.2026 Пн
2 мин
Белый дом сделал важный шаг по законопроекту, который покойный сенатор считал своим главным делом
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

После смерти сенатора Линдси Грэма законопроект о масштабных санкциях против России получил новый импульс. В Белом доме подтвердили готовность поддержать документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, решение президента США Дональда Трампа может существенно ускорить продвижение законопроекта, над которым Грэм работал несколько лет.

Еще на прошлой неделе Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявляли, что после продолжительных переговоров администрация США согласилась поддержать документ. В то же время тогда оставалось непонятным, выступит ли за него лично Трамп, ранее настаивавший на более широких президентских полномочиях по введению санкций.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун сообщил, что Белый дом тесно сотрудничал с Грэмом во время подготовки законопроекта.

"Для этого нужны усилия как демократов, так и республиканцев в Сенате, но я надеюсь, что нам удастся это сделать", – сказал он.

По словам Туна, именно этот законопроект был для Грэмма одним из важнейших достижений последних лет и может стать его политическим наследием.

В свою очередь Блюменталь сообщил, что в ближайшее время планирует обсудить с руководством Сената завершение работы над документом, а также поиск нового республиканского соавтора законопроекта после смерти Грэма.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

"Быстрое принятие этого законопроекта в память о сенаторе Грэме следует рассматривать как достойную дань уважения, - заявил Блюменталь. - Именно об этом мы и говорили, когда я последний раз общался с ним на выходных".

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной внезапной болезни.

Днем ранее, во время визита в Киев, он заявил, что разработанный им законопроект о жестких санкциях против России должен предоставить президенту США Дональду Трампу дополнительные инструменты для скорейшего завершения войны в Украине.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд Трамп