Трамп готов разрешить Европе покупать для Украины оружие США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов разрешить Европе покупать оружие, произведенное в Штатах, чтобы передать его Украине. Этот шаг потенциально позволит Киеву использовать американское вооружение, даже если Вашингтон прекратит военную поддержку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Американский лидер в воскресенье ответил "да" на вопрос журналистов о соответствующей перспективе.
"Это открывает двери для того, чтобы Украина имела доступ к оружию, даже если Трамп прекратит помощь США", - пишет западное издание.
При этом пока остается неизвестным, осуществится ли такой сценарий.
С одной стороны, Трамп настаивает на быстром и окончательном прекращении боевых действий в рамках усилий по прекращению российско-украинской войны, настаивая на соглашении, которое, вероятно, обеспечит для Кремля контроль над уже оккупированными территориями, говорится в публикации Bloomberg.
Но вместе с тем президент США также давил на Европу, чтобы она способствовала большей степени в своей обороне, включая Украину.
Предыдущие оборонные пакеты США для Украины
Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности во время своего пребывания в должности. Он также поспешил получить одобрение на миллиарды в последние месяцы своего срока перед тем, как Трамп занял кресло в Овальном кабинете.
Большая часть из этих пакетов поддержки было просто обеспечением Украины боеприпасами американского производства.
Администрация Трампа сказала западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО.
Напомним, 13 февраля на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжит получать помощь. Однако он также отметил, что "деньги должны быть обеспечены".
Также добавим, в начале февраля западные СМИ писали, что в течение 2024 года Украина получила от США только половину от обещанной за год помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.