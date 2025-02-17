Трамп готовий дозволити Європі купувати для України зброю США

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Європі купувати зброю, вироблену у Штатах, щоб передати її Україні. Цей крок потенційно дозволить Києву використовувати американське озброєння, навіть якщо Вашингтон припинить військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Американський лідер у неділю відповів "так" на запитання журналістів про відповідну перспективу.

"Це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США", - пише західне видання.

При цьому наразі залишається невідомим, чи здійсниться такий сценарій.

З одного боку, Трамп наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій в рамках зусиль з припинення російсько-української війни, наполягаючи на угоді, яка, ймовірно, забезпечить для Кремля контроль над вже окупованими територіями, йдеться в публікації Bloomberg.

Але разом з тим президент США також тиснув на Європу, щоб вона сприяла більшій мірі у своїй обороні, включно з Україною.

Попередні оборонні пакети США для України

Колишній президент Сполучених Штатів Джо Байден схвалив виділення десятків мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні під час свого перебування на посаді. Він також поспішив отримати схвалення на мільярди в останні місяці свого терміну перед тим, як Трамп зайняв крісло в Овальному кабінеті.

Велика частина з цих пакетів підтримки було просто забезпеченням України боєприпасами американського виробництва.

Адміністрація Трампа сказала західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО.