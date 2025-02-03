США в 2024-м поставили Украине лишь половину от обещанной за год помощи, - Reuters

В течение 2024-го Украина получила от Соединенных Штатов Америки (США) лишь половину от обещанной за год помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"По словам двух помощников конгрессменов, американского чиновника и законодателя, которые ознакомили нас с данными, до ноября было поставлено лишь около половины от общей суммы в долларах, которую США пообещали выделить в 2024 году из американских запасов", - пишет Reuters.

Также источники издания рассказали, что Украина на начало декабря 2024-го получила лишь 30% бронемашин.

Помощь Украине со стороны США

США являются крупнейшим донором военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России. Вашингтон предоставил Украине современное вооружение, в частности HIMARS, системы ПВО Patriot, боевые машины Bradley, танки Abrams, а также дальнобойные ракеты ATACMS.

Помимо военной помощи, США оказали финансовую и гуманитарную поддержку, включая бюджетную помощь для стабилизации экономики Украины, а также активно вводил санкции против России.

В 2024 году оказание помощи Украине со стороны США столкнулось со значительными задержками из-за внутренних политических споров в Конгрессе. Разногласия между демократами и республиканцами относительно объемов и условий поддержки привели к серьезной отсрочке принятия пакетов помощи.

В начале января 2025-го бывший заместитель спикера главы Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что администрация 46-го президента США Джо Байдена не успеет реализовать всю сумму в рамках одобренного в 2024-м Конгрессом финансирования помощи.