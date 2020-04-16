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У Чернівецькій області дев'ять пацієнтів підключені до ШВЛ

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 16:12
У Чернівецькій області дев'ять пацієнтів підключені до ШВЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 40 важких пацієнтів з коронавірусом або підозрою

У Чернівецькій області в інфекційних відділеннях перебувають 40 пацієнтів у важкому стані через коронавірус, дев'ять з них підключені до штучної вентиляції легень. Про це повідомили в Чернівецької обласної державної адміністрації.

Як повідомляється, в медустановах Чернівецькій області, станом на 16 квітня, знаходяться 344 людини. З них у 124 пацієнтів підтверджено зараження коронавірусом, решта - з підозрою.

"В інфекційних відділеннях області перебуває 40 пацієнтів у важкому стані; з них у реанімації - 25; на апаратах штучної вентиляції легенів - 9", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що за останню добу в лікарні госпіталізували 33 людини.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували вісім нових летальних випадків від коронавірусу. Всього в країні померли 116 пацієнтів з COVID-19.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.

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