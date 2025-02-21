Трамп: не думаю, что Зеленский "очень важен" на встречах по Украине

Трамп объяснил, почему Зеленского не приглашали на встречу в Саудовской Аравии. По его словам, это не было приоритетом, "потому, что он плохо вел переговоры".

"Я не думаю, что он настолько важен, чтобы быть на встречах", - заявил президент США.

Он также назвал "бесполезной" поездку министра финансов Скотта Бессента в Киев.

Кроме того, Трамп добавил, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но "ему не нужно заключать соглашение, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну".