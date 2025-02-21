Трамп: не думаю, що Зеленський "дуже важливий" на зустрічах щодо України

Американський лідер Дональд Трамп вважає, що присутність президента України Володимира Зеленського на зустрічах щодо завершення війни не є дуже важливою. Він також пояснив, чому українську сторону не запрошували до Саудівської Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Трамп пояснив, чому Зеленського не запрошували на зустріч у Саудівській Аравії. За його словами, це не було пріоритетом, "тому, що він погано вів переговори".
"Я не думаю, що він настільки важливий, щоб бути на зустрічах", - заявив президент США.
Він також назвав "даремною" поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва.
Окрім того, Трамп додав, що російський диктатор Володимир Путін хоче укласти мирну угоду, але "йому не потрібно укладати угоду, бо якби він захотів, то отримав би всю країну".
Нагадаємо, 18 лютого, відбулася зустріч між представниками Вашингтона та Кремля в Ер-Ріяді щодо завершення війни в Україні. До складу американської делегації, очолюваної держсекретарем Марко Рубіо, увійшли також радник із нацбезпеки Майкл Волц і спецпосланець Стів Віткофф.
Після зустрічі Рубіо заявив, що наступний крок США у переговорах щодо завершення війни Росії проти України складатиметься з трьох компонентів. Зокрема, за його словами, потрібно зібрати команду високого рівня і створити серйозні дипмісії, щоб продовжувати комунікацію.
А представниця Держдепу США Теммі Брюс повідомила, що під час зустрічі в Ер-Ріяді дві сторони домовилися призначити команди для роботи над "припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін".
Тим часом в Україні наголошують, що будь-які переговори не можуть проходити за спиною України. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає результатів переговорів між США та РФ у Саудівській Аравії.
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