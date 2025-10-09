ua en ru
Трамп до сих пор считает, что сможет завершить войну в Украине

Вашингтон, Четверг 09 октября 2025 00:57
Трамп до сих пор считает, что сможет завершить войну в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент США Дональд Трамп не исключает скорого завершения войны Украины с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на круглый стол лидера в Белом доме 8 октября.

"Мы урегулировали семь войн. Мы близки к урегулированию восьмой. Я думаю, что мы урегулируем ситуацию с Россией, которая ужасна", - сказал глава государства.

Мирные усилия Трампа

Дональд Трамп с момента вступления в должность президента США прилагает максимальные усилия для завершения украино-российской войны.

За последние восемь месяцев, глава Белого дома провел много телефонных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

В августе даже состоялся саммит Трампа с Путиным на Аляске, в ходе которого лидеры обсудили меры для наступления мира.

Однако после встречи Кремль продолжил усиливать и масштабировать обстрелы Украины, из-за чего Трамп признал, что Путин подвел его с мирным урегулированием.

На днях президент США заявил, что завершить войну в Украине будет сложнее, чем на Ближнем Востоке.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал готовность ко встрече с Путиным чтобы приблизить мир.

Однако российский диктатор продолжает выдвигать нереальные к выполнению требования, в результате которых Украина полностью капитулирует.

