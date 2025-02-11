Трамп до сих пор намерен быстро закончить войну в Украине, - глава Пентагона

Мирные инициативы Трампа

Напомним, после инаугурации президент США Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина заключить соглашение для завершения войны против Украины, угрожая усилением санкций.

По данным западных СМИ, он якобы поручил спецпредставителю Киту Келлогу завершить войну за 100 дней, однако официальных мирных инициатив не обнародовали.

Недавно стало известно, что Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которые пройдет 14-16 февраля. Там он, вероятно, будет говорить о войне в Украине, но отметил, что не будет обнародовать "мирный план".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что официального плана Трампа о прекращении войны в Украине еще нет.

Однако на днях СМИ сообщали, что Келлог уже готовится представить Трампу план по прекращению войны в Украине.

Сегодня Трамп заявил, что за последнюю неделю США добились "огромного прогресса" в переговорах с Москвой и Киевом. Мирное соглашение может быть заключено.

Больше о том, что говорит Трамп и его команда о войне в Украине и мирных переговорах, - в материале РБК-Украина.

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