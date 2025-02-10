Что говорит Трамп и его команда о войне в Украине и мирных переговорах: главные заявления

В последние дни в Белом доме активизировали обсуждение войны в Украине. В частности, прозвучали заявления о возможных переговорах и "прогресс" в достижении мира. Президент США Дональд Трамп рассказал о разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным и планах встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским.

РБК-Украина собрало последние заявления Трампа и его администрации по поводу войны и перспектив мирных переговоров.

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О "прогрессе" в переговорах о завершении войны

Американский лидер Дональд Трамп еще со времен своей предвыборной кампании настаивает на скорейшем завершении войны в Украине. Согласно его свежему заявлению, США уже "достигают прогресса" в этом вопросе.

"Я верю, что мы достигаем прогресса. Мы хотим остановить украинско-российскую войну", – отметил Трамп.

"Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так плоха в Украине. Я хочу покончить с этим проклятым делом", – сказал президент США.

По словам Трампа, у него есть конкретный план, как завершить войну, но деталей не раскрыл. При этом ранее лидер Штатов высказывался о намерении усилить санкции против РФ.

К тому же, в конце прошлой недели стало известно, что Дональд Трамп хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млн долларов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу в Украине в обмен на гарантии безопасности.

Трамп о разговоре с Путиным

Слова Дональда Трампа о продвижении в процессе мирного урегулирования прозвучали одновременно с его заявлением о разговоре с главой РФ Владимиром Путиным.

В общении с представителями СМИ на борту своего самолета Air Force One в пятницу 7 февраля президент США заявил, что говорил по телефону с кремлевским лидером. На вопрос, сколько раз они созванивались и когда состоялся последний разговор, Дональд Трамп не ответил.

"У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну", – сказал он.

При этом Трамп выразил мнение, что Путину якобы "небезразличны" убийства на поле боя и он "хочет, чтобы люди перестали погибать".

Американский президент подчеркнул, что Штаты поддерживают контакты с двумя сторонами и заявил, что может представить себе личную встречу с главой Кремля "в правильное время".

Отметим, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг разговор Путина и Трампа, однако заявил, что определенные коммуникации между Москвой и Вашингтоном "возникают по разным каналам".

Об ужесточении санкций против РФ

Усиление давления на экономику РФ с помощью санкций в Белом доме неоднократно называли одним из способов поощрения Путина к мирным переговорам.

Спецпосланник президента США Кит Келлог недавно оценил существующие санкции на "тройку" по 10-балльной шкале экономического давления и заявил, что Дональд Трамп готов их удвоить, в том числе ограничения в отношении энергетического сектора РФ.

"Действительно можно усилить санкции – особенно последние санкции (относительно добычи и экспорта нефти – ред.)", – отметил Келлог.

По его мнению, Украина должна продолжать военное давление на врага, но Россия готова к войне на истощение, что неоднократно доказывала история.

"Это страна, которая была готова потерять и потеряла 700 тысяч в Сталинградской битве за шесть месяцев, и глазом не моргнула", – сказал спецпредставитель президента США.

Поэтому, как считает Келлог, давление на Россию должно быть не только военным, но и экономическим, и дипломатическим.

Гарантии безопасности – на Европе

Президент США Дональд Трамп готов к привлечению всех сторон к переговорам по завершению войны в Украине, но гарантии безопасности должны быть на европейцах. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Майк Волц.

"Я думаю, что основополагающий принцип здесь состоит в том, что европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", – отметил чиновник.

Заявление прозвучало на фоне слов Трампа о том, что европейские страны вносят меньший вклад в помощь Украине, чем США, поэтому в этом вопросе "необходимо сравняться".

Также в эфире канала NBC News Волц говорил о будущем военной помощи Украине от США. По словам советника по нацбезопасности, Дональд Трамп намерен заключить партнерство по оказанию военной поддержки Украине в обмен на редкоземельные металлы и другие ценные ресурсы.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами по их редкоземельным элементам, их природным ресурсам, их нефти и газе, а также по покупке наших ресурсов. Эти разговоры состоятся на этой неделе", – заявил Майк Волц.

Советник президента США по нацбезопасности анонсировал обсуждение в ближайшие дни плана завершения войны в Украине с участием госсекретаря США Марко Рубио, главы Пентагона Пита Хегсета, вице-президента Джей Ди Венса и спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлога.

По словам Волца, Дональд Трамп заручился поддержкой мировых лидеров в его усилиях закончить войну в Украине. Данный вопрос поднимался в разговорах с главой КНР Си Цзиньпином, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с лидерами на Ближнем Востоке.

"Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров", – сказал он.

"Вероятная" встреча Трампа с Зеленским

Дональд Трамп допустил скорую встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", – заявил он в пятницу 7 февраля.

По словам американского лидера, он не планирует поездку в Киев, поэтому местом встречи может быть Вашингтон.

Трамп в очередной раз заверил, что очень хочет помочь Украине и вспомнил о возможности соглашения о редкоземельных металлах.

"Одна из задач, которую мы решаем с президентом Зеленским, – это обеспечение безопасности их активов. У них есть активы под землей, редкоземельные и другие, но в основном редкоземельные. И мы хотим иметь безопасность – действительно, мы хотим безопасности", – отметил американский президент.

На данный момент известно, что на этой неделе глава Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию безопасности, но американского лидера Дональда Трампа на мероприятии не будет. При этом западные СМИ уже анонсировали возможную встречу Зеленского на полях MSC с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Планы на Мюнхенскую конференцию

Кроме вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенскую конференцию 14-16 февраля от США едет спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Накануне Bloomberg написало, что во время конференции Келлог представит мирный план США по завершению войны в Украине. Однако американский генерал опроверг эту информацию, заявив, что этот план должен представлять президент Трамп, и на MSC этого не произойдет.

По словам Келлога, во время Мюнхенской конференции он проведет дискуссии с европейскими союзниками по вопросу завершения войны и о результатах сообщит лидеру Штатов.

"Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем вовлечены, поможем ему с этим. Этой не случится на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", – пояснил Кит Келлог.

При этом издание Semafor со ссылкой на свои источники пишет, что Келлог готовится представить Трампу варианты плана по прекращению войны. Поэтому он намерен встретиться и скоординировать свои действия с официальными лицами всех стран-членов НАТО.

При подготовке использовались: публикации NBC News, Reuters, Semafor, New York Post, CBS News, Bloomberg.