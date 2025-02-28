Биткоин упал на 25% с исторического максимума: в Bloomberg назвали причины

В пятницу, 28 февраля, падение курса биткоина усилилось в ходе азиатских торгов. Стоимость криптовалюты упала на 25% по сравнению с историческим максимумом, установленным менее шести недель назад, поскольку трейдеры отменили ставки, сделанные после избрания Дональда Трампом президентом США.

Монета упала на 2,6% до 82 220 долларов в 10:13 утра в Сингапуре, достигнув самого низкого уровня с 11 ноября. Этот шаг стал частью общего спада криптовалют. В частности: Ether, Solana и XRP также резко упали в последние дни.

Распродажа подчеркивает быструю смену судьбы цифровых активов, которая резко возросла после победы Трампа на выборах. Bloomberg напомнило, что биткоин достиг своего исторического максимума в 109 241 долларов, в понедельник 20 января, когда была инаугурация Трампа. Однако с тех пор он упал на фоне беспокойства о воинственной позиции президента и более широких опасений относительно экономики США.

Криптовалюта также оказалась под давлением из-за общего снижения склонности к риску среди инвесторов, которые свернули сделки, связанные с Трампом, на разных рынках. Индекс S&P 500 снизился на этой неделе после слабых данных о доверии потребителей в США, что вызвало вопросы о перспективах экономики.

Также пятничное падение биткоина сопровождалось широкой распродажей азиатских акций, поскольку трейдеры в регионе отреагировали на последние комментарии Трампа о тарифах. Президент США заявил, что 25% тарифов для Канады и Мексики вступят в силу с 4 марта, в то время как китайский импорт столкнется с дополнительным 10% сбором.