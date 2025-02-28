Фондовый рынок и "крипта" снова падают: при чем тут Трамп и что будет дальше
Глобальные финансовые рынки переживают новую волну падений. Потеря доверия к экономической стабильности США, влияние политических решений Дональда Трампа, а также растущие трудности на крипторынке из-за хакерских атак и изменений в экономической политике создают значительную неопределенность для инвесторов.
О том, как это повлияет на рынки в будущем и что стоит ожидать, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.
Содержание:
Почему падают акции американских гигантов
Рынок акций США сейчас сталкивается с трудностями, поскольку экономические отчеты оказались хуже ожиданий. В частности, некоторые показатели свидетельствуют о растущем пессимизме среди американских домохозяйств относительно инфляции и тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом. Также лидер Соединенных Штатов вновь заявил о готовности ввести 25%-ные пошлины на продукцию из Евросоюза, что ударило по фондовому и крипто рынкам.
Как пишет Associated press, один из самых сильных ударов перенесли акции крупнейших технологических компаний (Big Tech) и других предприятий с высоким темпом роста, который ранее выглядел неизменным. Например, Super Micro Computer, одна из компаний, чья акция резко выросла из-за ажиотажа вокруг технологии искусственного интеллекта, потеряла почти четверть своей стоимости всего за четыре дня. Однако в среду ее цена выросла на 12,2% после публикации годового отчета за финансовый год, завершившийся в июне.
На падение акций технологических компаний, в том числе Nvidia, ведущего производителя чипов, который стал символом бума искусственного интеллекта, повлияло появление китайского стартапа DeepSeek, потрясшего индустрию ИИ. DeepSeek заявил, что разработал большую языковую модель, способную конкурировать с американскими гигантами, не используя самые дорогие чипы. Эта новость поставила под сомнение все ожидания, связанные с инвестициями в чипы Nvidia и экосистему, формирующуюся вокруг бума ИИ, в частности в электричество для питания крупных дата-центров.
Акции Tesla упали на 8%, снизив рыночную капитализацию компании ниже 1 триллиона долларов впервые с ноября, после публикации данных о значительном падении продаж электромобилей в Европе. Европейская ассоциация производителей автомобилей сообщила, что продажи Tesla в регионе сократились на 45%, тогда как общие продажи электромобилей в Европе выросли на 37%.
Кроме этого, акции еще одного известного американского технологического гиганта Zoom упали примерно на 8,5% после того, как компания по видеоконференциям предоставила прогнозы доходов, которые не соответствовали ожиданиям аналитиков. В целом акции компании в таких отраслях, как медицина, образование, ритейл, металлургия и информационные технологии на этой неделе потеряли в цене от 3-х до 22-х процентов.
Куда из США перетекают деньги
Директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина уверяет, что на существенное падение стоимости акций компаний очень повлиял отток капитала из США из-за туманных перспектив в экономике. По его словам, деньги уходят из Америки в другие регионы из-за резких изменений в политике страны, которые создают неопределенность для компаний из США.
"С начала года, с прихода Дональда Трампа в администрацию, произошла резкая перебалансировка портфелей глобальных управляющих менеджеров и инвестиционных фондов. Большинство из них сейчас фокусируется на Европе, а также некоторая часть средств уходит в Китай. Европа заинтересовала инвесторов из-за низких мультипликаторов, то есть оценки компаний. Китай также привлекает внимание из-за активной программы стимулирования экономики и развития искусственного интеллекта", – говорит РБК-Украина Артем Щербина.
По его словам, агрессивная тарифная политика Дональда Трампа увеличивает давление на бизнес-партнеров, нарушая поставки комплектующих и экспортные контракты, что грозит дальнейшими осложнениями для американских компаний. К примеру, по данным USA Today, доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,294%, что является самым низким уровнем с декабря, поскольку инвесторы искали безопасные активы.
"Также стоит отметить, что сейчас больше всего падают компании, которые сильно выросли в прошлом году. Даже такие гиганты, как Microsoft, Nvidia, и Facebook показывают худшие результаты по сравнению с металлургическими предприятиями в Германии. Это свидетельствует о том, что деньги перетекают в другие регионы, в частности в страны ЕС, которые могут выиграть, если в этом году завершится война в Украине, поскольку инвестиции вернутся и экономика начнет восстанавливаться", – объясняет Щербина.
Он добавляет, что индикаторы экономической ситуации, такие как уверенность потребителей, снизились до минимума за последние 5 лет. По мнению эксперта, это очень плохой сигнал для экономики США, поскольку она в значительной степени зависит от потребительских расходов. Потребители теряют уверенность в будущем, что в свою очередь влияет на экономическую ситуацию в целом.
"Сейчас индикаторы указывают на охлаждение экономики. Падение на рынке не является колоссальным, но рынок продолжает находиться в стадии неопределенности. Цены колеблются: то они падают, то растут, поэтому рынок сейчас находится в фазе ожидания, когда инвесторы переваривают новую информацию", – отмечает Артем Щербина.
Индекс потребительского доверия в феврале снизился третий месяц подряд, передает Conference Board. Индекс потребительского доверия упал до 98,3 с 105,2 в январе, что также было ниже среднего прогноза экономистов Dow Jones, который составлял 102,3. Это стало самым большим снижением с августа 2021 года.
На этой неделе европейские индексы понесли незначительные потери, тогда как азиатские рынки показали положительную динамику. В частности, японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,3%, а Шанхайский индекс Composite прибавил 0,2%. В то же время немецкий DAX снизился на 0,9%, французский CAC 40 потеряет 0,3%, а британский FTSE 100 остался почти без изменений.
Очередной удар по крипторынку
Значительный рост крипторынка наблюдался после прихода Дональда Трампа к власти, когда были введены Bitcoin-стандарты в государственных финансах. Однако уже через полтора месяца после этого ситуация стала менее стабильной, и инвестиции в криптовалюту начали снижаться. Поддержка со стороны правительства, которая была в начале, исчезла, что привело к росту разочарования среди инвесторов.
На резкое падение Bitcoin и других криптовалют также повлияли несколько факторов. Во-первых, планы Дональда Трампа по увеличению пошлин на зарубежный импорт создали дополнительную неопределенность на рынке. Во-вторых, сохранение ставки ФРС на том же уровне повысило стоимость займов, что негативно сказалось на инвестициях в рисковые активы, включая криптовалюты.
К тому же рост недоверия к криптовалютам вызвал запуск мошеннического проекта LIBRA, который поддержал президент Аргентины Хавьер Милей. Также важным фактором стала хакерская атака на криптобиржу Bybit, в ходе которой были похищены криптоактивы на сумму 1,5 миллиарда долларов, что еще больше подрывает доверие к индустрии.
За чуть более чем месяц Bitcoin потерял почти 25% своей стоимости, снизившись со 106 тысяч долларов, достигнутых 20 января, до 82 тысяч долларов 26 февраля. Чистый отток средств со спотовых Bitcoin-ETF за день составил почти 755 миллионов долларов, а за последние три дня эта сумма достигла почти 2,5 млрд долларов. Индекс страха и жадности (показатель, отражающий настроения инвесторов на рынке) опустился до уровня "10", что указывает на экстремальный уровень страха – самый низкий с июня 2022 года.
Однако глава CryptoQuant Ки Ян Джу в своем сообщении отметил, что коррекция в 30% во время бычьего цикла для Bitcoin является нормальным явлением. Он привел пример 2021 года, когда Биткоин снизился на 53%, но впоследствии обновил свой исторический максимум (ATH). Это означает, что даже большие падения не всегда являются сигналом к длительному спаду, и часто рынок восстанавливается и продолжает расти после таких коррекций.
Криптоэксперт и аналитик Джо Консорти объяснил, что Bitcoin все еще следует за изменениями в денежной массе (M2) с задержкой примерно в 70 дней. Это означает, что если сохранится корреляция с M2, после коррекции цены Bitcoin до уровня около 70 тысяч долларов можно ожидать значительный рост.
Напомним, что зимой 2025 года золото устанавливает новые ценовые рекорды на мировых биржах. Узнайте из нашего материала, как Трамп спровоцировал новую "золотую лихорадку".
При подготовке материала использован комментарий для РБК-Украина от директора по инвестициям компании Capital Times Артема Щербины, данные с сайтов Associated press, Reuters, USA Today, Conference Board, SoSoValue, а также сообщения в социальной сети Х главы CryptoQuant Ки Ян Джуна и криптоэксперта и аналитика Джо Консорти.