Трамп допустил участие во встрече между Украиной и Россией в Стамбуле

"Я думаю, что может быть хороший результат от встречи в четверг в Турции между Россией и Украиной, и я полагаю, что оба лидера будут там (речь о российском диктаторе Владимире Путине и президенте Украины Владимире Зеленском - ред.). Я думал о том, чтобы прилететь туда", - рассказал он.

Президент США добавил, что "он все еще не знает", где будет в четверг, и у него запланировано много встреч. Но "все может произойти".

Трамп заверил, что США прилагают все усилия, чтобы понять, можно ли положить конец кровавой бойне между Украиной и Россией.

К слову, с 13 по 16 мая у Трампа запланированы визиты в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.