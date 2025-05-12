Трамп допустив участь у зустрічі між Україною та Росією в Стамбулі

Президент США Дональд Трамп може полетіти до Стамбула для участі в можливій зустрічі між Україною та Росією. Вона запланована на 15 травня.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.
"Я думаю, що може бути гарний результат від зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною, і я вважаю, що обидва лідери будуть там (ідеться про російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського - ред.). Я думав про те, щоб прилетіти туди", - розповів він.
Президент США додав, що "він усе ще не знає", де буде в четвер, і в нього заплановано багато зустрічей. Але "все може статися".
Трамп запевнив, що США докладають усіх зусиль, щоб зрозуміти, чи можна покласти край кривавій бійні між Україною і Росією.
До слова, з 13 до 16 травня у Трампа заплановані візити до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.
Нагадаємо, зустріч з Україною в Стамбулі ініціював російський диктатор Володимир Путін. Саме він захотів, щоб вона відбулася в четвер 15 травня.
Після такої пропозиції президент США Дональд Трамп зазначив, що він "наполягає", щоб Україна погодилася на участь у переговорах із Росією.
Президент України Володимир Зеленський практично одразу ж заявив, що він особисто планує приїхати до Стамбула 15 травня, щоб там провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Зі свого боку Путін поки що не дав чіткої відповіді, чи готовий він до такого діалогу із Зеленським.
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