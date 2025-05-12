Трамп допустив участь у зустрічі між Україною та Росією в Стамбулі

"Я думаю, що може бути гарний результат від зустрічі в четвер у Туреччині між Росією та Україною, і я вважаю, що обидва лідери будуть там (ідеться про російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського - ред.). Я думав про те, щоб прилетіти туди", - розповів він.

Президент США додав, що "він усе ще не знає", де буде в четвер, і в нього заплановано багато зустрічей. Але "все може статися".

Трамп запевнив, що США докладають усіх зусиль, щоб зрозуміти, чи можна покласти край кривавій бійні між Україною і Росією.

До слова, з 13 до 16 травня у Трампа заплановані візити до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.