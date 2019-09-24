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У Сенаті вимагають розслідувати затримку виплати військової допомоги Україні

Новини » Політика    24.09.2019 - 17:49
У Сенаті вимагають розслідувати затримку виплати військової допомоги Україні
Фото: Роберт Менендес (flickr.com)

Менендес вимагає надати інформацію, хто прийняв рішення заморозити виплати військової допомоги Україні

Сенатор США і голова комітету із зовнішньої політики Роберт Менендес вимагає провести розслідування, щодо затримки адміністрацією президента Дональда Трампа виплати військової допомоги Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Менендеса, Конгрес не був обізнаний про якому-небудь суттєвому перегляді допомоги Україні у сфері безпеки або якоїсь політичної причини, за якою виплата коштів повинна була бути заморожена.

"Ми повинні негайно зрозуміти, конвертував президент і його команда належним чином виділені фонди іноземної допомоги Сполучених Штатів для його особистої і політичної вигоди і яку роль федеральні агентства, можливо, грали в цьому", - повідомив сенатор у листі до глави адміністративно-бюджетного управління США Міку Малвейни.

Менендес попросив надати інформацію про те, хто вирішив заморозити виплату коштів, чи було відповідне розпорядження від Трампа, і що змінилося між рішенням в червні і виплатою грошей в цьому місяці.

Нагадаємо, 12 вересня США відновила виплати військової допомоги Україні. 20 вересня Конгрес схвалив рішення про виділення Україні 250 млн доларів допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Конгресі США допустили можливість імпічменту президенту Дональду Трампу, якщо буде доведено, що з його боку було вчинено тиск на президента України Володимира Зеленського.

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