В Конгрессе США анонсировали начало процедуры импичмента Байдена

Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

По словам Маккарти, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента США.

Спикер Палаты представителей сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения относительно поведения президента.

"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", - добавил он.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, может состояться рассмотрение в Сенате.

Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Пока слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.

Однако республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.

В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.

Импичмент президентов США

Напомним, в 2021 году Конгресс США уже вносил представление об импичменте Байдена, однако тогда дело окончилось ничем.

К тому же импичмент был объявлен бывшему президенту США Дональду Трампу. Во время голосования ее поддержали 232 законодателя, против - 197.

Скандалы с сыном Байдена

Ранее в СМИ появилась информация, что Хантер Байден, вероятно, рассказывал секс-работнице, что российские "наркоторговцы" украли еще один из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году. Они это сделали с целью шантажа.

Также американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке Хантера Байдена с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.

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