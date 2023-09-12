В Конгрессе США анонсировали начало процедуры импичмента Байдена
Палата представителей Конгресса США анонсировала начало официального расследования относительно импичмента американского президента Джо Байдена.
Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам Маккарти, расследование будет сосредоточено на "обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции" в отношении президента США.
Спикер Палаты представителей сказал, что существуют "серьезные и проверенные" обвинения относительно поведения президента.
"Вместе эти обвинения рисуют картину коррупционной культуры", - добавил он.
Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию в Палате представителей по импичменту Байдена. Если он будет одобрен простым большинством голосов, может состояться рассмотрение в Сенате.
Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как получили контроль над Палатой представителей в январе. Пока слушания не нашли конкретных доказательств неправомерного поведения Байдена.
Однако республиканцы в Палате представителей заявили, что сосредоточат свое расследование на вероятной преступной деятельности сына Байдена, Хантера Байдена, в рамках его зарубежных деловых операций.
В настоящее время Хантер Байден находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными бизнес-интересами.
Импичмент президентов США
Напомним, в 2021 году Конгресс США уже вносил представление об импичменте Байдена, однако тогда дело окончилось ничем.
К тому же импичмент был объявлен бывшему президенту США Дональду Трампу. Во время голосования ее поддержали 232 законодателя, против - 197.
Скандалы с сыном Байдена
Ранее в СМИ появилась информация, что Хантер Байден, вероятно, рассказывал секс-работнице, что российские "наркоторговцы" украли еще один из его ноутбуков в Лас-Вегасе в 2018 году. Они это сделали с целью шантажа.
Также американская газета New York Post заявила, что получила доступ к переписке Хантера Байдена с сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В одном из писем Пожарский благодарит Хантера Байдена за встречу с тогдашним вице-президентом США.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его сын Хантер, подозреваемый в нарушениях при уплате налогов, не совершил незаконных действий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.