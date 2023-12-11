Спецпрокурор США обратится в Верховный суд по поводу иммунитета Трампа: что это значит

Специальный прокурор Джек Смит направился непосредственно в Верховный суд США, чтобы решить, имеет ли экс-президент Дональд Трамп иммунитет от судебного преследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Это первый раз, когда суд такого высокого уровня будет оценивать юридическое преследование бывшего президента.

Чрезвычайная просьба является попыткой Смита продолжить судебный процесс по подрывной деятельности на выборах, который сейчас запланирован на начало марта.

"Смит просит Верховный суд сделать редкий шаг - пропустить федеральный апелляционный суд и быстро решить фундаментальный вопрос в деле против Трампа. Команда Смита обратилась в суд с просьбой пересмотреть решение окружного судьи Тани Чуткан о том, что, как бывший президент, Трамп не застрахован от обвинения в подрывной деятельности на выборах, возбужденного в Вашингтоне", - пишет издание.

Прокурор ссылается на дело США против Никсона

Команда специального прокурора указывает на аналогичный маневр, использованный в деле США против бывшего президента Ричарда Никсона в Верховном суде 1974 года, в котором судьи отклонили претензии тогдашнего президента Никсона на президентские привилегии в споре по вызову в суд из-за записей Овального кабинета.

В этом случае суд быстро принял решение по делу, чтобы одно из дел эпохи Уотергейта могло рассматриваться как можно скорее.

В своей апелляции в Верховный суд прокуроры вместе со специальным прокурором написали, что "нет ничего более важного для нашей демократии", чем привлечение бывшего президента к ответственности, если он нарушит закон. Призывая судей заняться этим вопросом сейчас, прокуроры утверждали, что характер громкого дела требует отхода от обычной апелляционной процедуры.

Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили там беспорядки, в результате которых погибли 5 человек. Это произошло во время того, как Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов.

В июле этого года Министерство юстиции США предъявило обвинение экс-президенту Дональду Трампу по делу о штурме Капитолия.

В ноябре суд решил заключить в тюрьму на 5 лет бывшего сотрудника Государственного департамента США, который принимал участие в штурме Капитолия.

Судебные дела против Трампа

Против Трампа выдвинули более 90 уголовных обвинений по нескольким делам: по выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дениэль, подрыву выборов 2020 года и неправомерному распоряжению секретной информацией после того, как он покинул пост и не только.

В начале декабря сообщалось, что Трампа может быть привлечен к гражданской ответственности за действия участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.