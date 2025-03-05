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Украина и США продолжают переговоры о сделке по ископаемым, - Белый дом

Вашингтон, Среда 05 марта 2025 21:29
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Украина и США продолжают переговоры о сделке по ископаемым, - Белый дом Фото: Каролин Ливитт, пресс-секретарь Белого дома (flickr by Gage Skidmore)
Автор: Иван Носальский

Украина и США все еще обсуждают заключение сделки о полезных ископаемых. Переговоры между чиновниками двух стран продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, когда президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение с Украиной о полезных ископаемых.

"Эти переговоры происходят в то время, когда мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности (Майка Уолтца - ред.). Он очень упорно работает над этим", - рассказала Ливитт.

По ее словам, Уолтц собирался зайти в кабинет к Трампу, чтобы представить тому последнюю информацию о переговорах с Украиной.

Ливитт напомнила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение. И послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в соцсети X, "является положительным знаком в правильном направлении".

Сделка о полезных ископаемых

Напомним, Украина и США должны были подписать сделку о полезных ископаемых еще в пятницу, 28 февраля. В этот день президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в Вашингтоне.

Планы сорвала ссора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня, 5 марта, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Они договорились о встрече переговорных команд двух стран в ближайшее время.

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