Украина и США продолжают переговоры о сделке по ископаемым, - Белый дом

Украина и США все еще обсуждают заключение сделки о полезных ископаемых. Переговоры между чиновниками двух стран продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, когда президент США Дональд Трамп планирует подписать соглашение с Украиной о полезных ископаемых.

"Эти переговоры происходят в то время, когда мы говорим. Я только что видела советника по национальной безопасности (Майка Уолтца - ред.). Он очень упорно работает над этим", - рассказала Ливитт.

По ее словам, Уолтц собирался зайти в кабинет к Трампу, чтобы представить тому последнюю информацию о переговорах с Украиной.

Ливитт напомнила, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение. И послание президента Украины Владимира Зеленского, которое он опубликовал в соцсети X, "является положительным знаком в правильном направлении".