Трамп ответил, считает ли он "мертвой" сделку с Украиной об ископаемых

Президент США Дональд Трамп не считает, что сделка с Украиной о полезных ископаемых "мертва". Такое соглашение все еще выгодно для Вашингтона.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Один из корреспондентов спросил у Трампа, считает ли он сделку с Украиной о минералах "мертвой".

"Нет, я так не думаю. Я думаю, что это большая сделка для нас", - ответил президент США.

Затем Трамп в очередной раз раскритиковал 46-го президента США Джо Байдена за то, что тот якобы выделил на помощь Украине 350 млрд долларов. И за эти средства Америка могла бы "модернизировать весь флот".

"А мы возвращаем все это и даже больше. И то, что нам нужно, очень важно для бизнеса, о котором мы здесь говорим, с чипами, полупроводниками и всем остальным. Нам нужны редкоземельные ресурсы. И в сделке для нас есть самые лучшие редкоземельные ресурсы", - добавил он.

Также Трамп уточнил, что для возобновления переговоров с Украиной касательной такой сделки он хочет, чтобы президент Владимир Зеленский "был более благодарным".

"Мы дали им гораздо больше, чем Европа, а Европа должна была дать больше, чем мы, потому что, как вы знаете, это прямо здесь. Это граница. Эта страна (Украина - ред.) действительно была как забор или граница", - заявил президент США.