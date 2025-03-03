Трамп ответил, считает ли он "мертвой" сделку с Украиной об ископаемых
Президент США Дональд Трамп не считает, что сделка с Украиной о полезных ископаемых "мертва". Такое соглашение все еще выгодно для Вашингтона.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.
Один из корреспондентов спросил у Трампа, считает ли он сделку с Украиной о минералах "мертвой".
"Нет, я так не думаю. Я думаю, что это большая сделка для нас", - ответил президент США.
Затем Трамп в очередной раз раскритиковал 46-го президента США Джо Байдена за то, что тот якобы выделил на помощь Украине 350 млрд долларов. И за эти средства Америка могла бы "модернизировать весь флот".
"А мы возвращаем все это и даже больше. И то, что нам нужно, очень важно для бизнеса, о котором мы здесь говорим, с чипами, полупроводниками и всем остальным. Нам нужны редкоземельные ресурсы. И в сделке для нас есть самые лучшие редкоземельные ресурсы", - добавил он.
Также Трамп уточнил, что для возобновления переговоров с Украиной касательной такой сделки он хочет, чтобы президент Владимир Зеленский "был более благодарным".
"Мы дали им гораздо больше, чем Европа, а Европа должна была дать больше, чем мы, потому что, как вы знаете, это прямо здесь. Это граница. Эта страна (Украина - ред.) действительно была как забор или граница", - заявил президент США.
Сделка о полезных ископаемых
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Украина и США согласовали соглашение о полезных ископаемых. В его рамках планировалось создать инвестиционный фонд, в который будут поступать доходы Украины от продажи своих ресурсов.
Соглашение должны были подписать в пятницу, 28 февраля, в Белом доме во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Но Трамп и Зеленский поссорились во время общения с журналистами.
В итоге глава украинского государства покинул Белый дом преждевременно, а подписания соглашения было отменено.
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