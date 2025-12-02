ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, - Reuters

США, Вторник 02 декабря 2025 04:11
UA EN RU
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, - Reuters Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.

Агенство Reuters со ссылкой на три источника сообщает, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также требовал отмены санкций для более 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции, утверждают источники издания.

Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы уехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, 28 ноября, что побудило Трампа в субботу объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили источники Reuters.

Переговоры Трампа с советниками по Мадуро

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, на которого ссылаются журналисты, в понедельник, 1 декабря, Трамп должен был провести переговоры со своими советниками, в частности, относительно методов давления на Венесуэлу.

Источник в Вашингтоне, знакомый с внутренними переговорами в администрации Трампа, не исключил возможности выхода Мадуро путем переговоров, но отметил, что значительные разногласия остаются, а важные детали до сих пор не решены.

Вероятность отставки Николаса Мадуро

Как сообщало РБК-Украина, месяц назад СМИ начали писать о том, что США планируют провести наземную операцию на территории Венесуэлы, чтобы свергнуть режим Николаса Мадуро.

Сам Трамп уверял, что никаких ударов по Венесуэле и наземной операции проводить не намерен.

Впрочем, 30 ноября CNN со ссылкой на источники написало, что Мадуро якобы готов уйти в отставку. Но это может произойти не сразу, а только через 18 месяцев.

Издание уточнило, что такой вариант развития событий не устраивает Белый дом - в Вашингтоне хотят его немедленной отставки.

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США Трамп заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Николас Мадуро Венесуэла
Новости
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Бюджет-2026 откладывается: в Раде не договорились о голосовании 2 декабря, - источник
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит