Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство, - Reuters

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро дал ему срок до 28 ноября безопасно покинуть страну. На следующий день Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Телефонный разговор между Трампом и Мадуро состоялся 21 ноября.

Агенство Reuters со ссылкой на три источника сообщает, что Мадуро заявил Трампу о готовности покинуть Венесуэлу при условии полной амнистии для него и членов его семьи, включая снятие всех санкций США.

Он также требовал отмены санкций для более 100 чиновников Венесуэлы, многих из которых США обвиняют в нарушениях прав человека, торговле наркотиками или коррупции, утверждают источники издания.

Трамп отклонил большинство его просьб во время разговора, который длился менее 15 минут, но сказал Мадуро, что у него есть неделя, чтобы уехать из Венесуэлы и отправиться в любое место по собственному выбору вместе с членами своей семьи.

Срок действия этого безопасного прохода истек в пятницу, 28 ноября, что побудило Трампа в субботу объявить о закрытии воздушного пространства Венесуэлы, сообщили источники Reuters.

Переговоры Трампа с советниками по Мадуро

По словам одного из высокопоставленных чиновников США, на которого ссылаются журналисты, в понедельник, 1 декабря, Трамп должен был провести переговоры со своими советниками, в частности, относительно методов давления на Венесуэлу.