Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ

Когда Дональд Трамп резко активизировался на украинском направлении, бесконечной чередой пошли различные встречи, звонки и заявления от высшего руководства Украины, США и РФ. Параллельно с ними – ежедневный поток различных инсайдов (в кавычках и без) в западных медиа – относительно реальных намерений и планов всех участников процесса, подробности дискуссий за закрытыми дверьми высоких кабинетов.

Но уже пару недель, как этот поток заметно обмелел. Почти нет ни "сливов", ни собственно встреч или звонков на высшем уровне, посвященных мирному урегулированию российско-украинской войны. Даже Трамп и его команда перестали бодро рапортовать о своих грандиозных успехах на украинском направлении.

В это время продолжается и странное, по-настоящему гибридное месячное "прекращение огня". Когда толком непонятны ни его условия (все стороны предлагают свои версии), ни даже дата начала и, соответственно, окончания – опять-таки, США, Украина и Россия опираются на разные даты. Да и само перемирие, в основе которого, как ни крути, запрет на удары по энергетическим объектам, регулярно нарушается агрессорами. Не говоря о том, что слова "перемирие" – любого рода – и "обстрел Кривого Рога" в восприятии украинцев никак нельзя уместить в одно предложение.

Война не "заморожена", даже наоборот, а вот процесс мирных переговоров очевидно подмерзает. Сможет ли Трамп его разморозить в обозримом будущем? Большинство собеседников РБК-Украина, как в западных, так и в украинских политических кругах, считают, что он точно попытается, причем довольно скоро. Но получится ли – судить не берутся.

Предвыборные ожидания от Трампа

Еще до президентских выборов в США украинские симпатики Трампа, которых тогда наверняка было больше, чем сейчас, рисовали следующий благоприятный сценарий на случай его победы. Трамп со всем своим энтузиазмом берется за мирное урегулирование, выдвигает Украине какие-то условия, Украина сопротивляется, Трамп закручивает гайки, Украина кое-как соглашается, потом Трамп выдвигает условия России – а та напротив, упорствует, не отступая от своих максималистских целей.

И вот тут-то американский президент и понимает, кто настоящие bad guys в этой истории, закручивает гайки уже россиянам, а на Украину напротив обрушивает поток всевозможной помощи. Примечательно, что схожие рассуждения (правда, с оговоркой "если очень сильно повезет") РБК-Украина тогда слышало и от некоторых западных дипломатов.

Парадоксально, но с некоторыми поправками пока что события действительно развиваются примерно по такому руслу. Трамп взялся "мирить" агрессора и жертву со всем своим напором, выдвинул Украине ряд условий. Украина отказалась, после скандала в Овальном кабинете последовало закручивание гаек в виде прекращения военной помощи.

Встреча в Овальном кабинете 28 февраля (фото: Getty Images)

"28 февраля я увидел, как США сдвинулись с позиции союзника в позицию "честного посредника", но который на самом деле склоняется в сторону России", – поделился с РБК-Украина своими впечатлениями один из европейских дипломатов.

В итоге, Украина немного сдала назад, даже чуть сдвинула свои красные линии, и, главное, сказала Трампу "спасибо" за все его старания. Фактически со всеми мирными предложениями Белого дома украинская сторона после подчеркнуто конструктивных дискуссий согласилась.

Трамп взялся за Россию, и здесь случилась ожидаемая осечка. Ожидаемая, впрочем, только для тех, кто имеет с россиянами дело уже много лет: Москва упорствует, дерзит, огрызается, придумывает условия и отговорки. Только бы не делать то, на что формально согласилась – прекращать огонь и двигаться к реальному урегулированию.

Казалось бы, самое время хозяину Белого дома понять, кто тут bad guys и кого на самом деле надо наказывать. Но дело пока идет с трудом, хотя агрессоры делают все от них зависящее, чтобы раскрыть Трампу глаза.

Чего хочет Трамп

Ряд собеседников РБК-Украина в местных и европейских кругах уверены, что Трамп действительно хотел бы добиться реального, а не формального прекращения огня к Пасхе или к ста дням своего президентства, к концу апреля.

"Прекращение огня в Украине может дать толчок к окончанию войны. Прекращение огня в Украине – это идея Трампа. Мы понимаем это как первый шаг к окончанию войны. У него есть интерес к этому шагу", – сказал на встрече с журналистами на этой неделе Владимир Зеленский.

При этом в понимании Трампа стойкое прекращение огня – это, по сути, и есть тот самый "конец войны", который он уже сможет выгодно продать американской публике. Для Украины же большее значение имеет финальное мирное соглашение и что последует после него: гарантии безопасности разного рода, которые сделают невозможной новую российскую агрессию в длительной перспективе.

Но пока даже до первого шага в виде полного перемирия еще далеко. И Трампа это начинает откровенно бесить, о чем он так и говорит журналистам. Впервые за все время в адрес России от него звучат не только комплименты, но и угрозы.

Впрочем, на Кремль они никакого впечатления пока не производят. Более того, придворные пропагандисты в последние дни начали позволять в адрес Трампа недопустимые в последние месяцы высказывания: вроде того, что он "капризно топает ножкой", а США "заигрались в мирового гегемона". А замглавы МИД Рябков разлагольствует о "необходимости устранить первопричины конфликта", прямо отбрасывая американские мирные предложения.

Собеседники РБК-Украина среди европейских дипломатов разделились во мнениях относительно того, как Трамп может наконец-то заставить Путина делать хоть что-то. По мнению одних, Трампу достаточно будет еще больше накрутить градус своей риторики. По мнению других, этого точно не хватит. "Одних лишь громких угроз от Трампа точно будет недостаточно, какими бы они ни были. Путин может отреагировать только на действия", – говорит один из восточноевропейских дипломатов.

Чего хочет Путин

В чем согласны все многочисленные источники РБК-Украина – нынешняя линия поведения Кремля имеет сразу несколько весомых причин.

Первая – Путин просто тестирует лимит терпения Трампа, в рамках излюбленной переговорной тактики россиян. Причем иногда тестирует неудачно – как с попыткой реанимировать затхлую историю о "нелегитимном Зеленском", что вызвало у Трампа отдельное возмущение. Впрочем, опять-таки не вышедшее за пределы риторики.

Вторая – Россия хочет полностью вытеснить ВСУ со своей территории, чтобы в принципе лишить Украину этого козыря на любых потенциальных переговорах.

Третья и самая главная – Путин, с подачи своих генералов, верит, что может существенно улучшить свои "переговорные позиции" за счет дальнейшей оккупации украинской территории. "Есть основания полагать, что мы их добьем", – заявил российский диктатор пару недель назад. "Добить", конечно, никого не получится, но захватить еще больше разрушенных в пыль сел и городков тут и там – в Кремле считают это посильной задачей. Именно с этой целью РФ и активизировала свои наступательные действия в последнее время. Тем более, впереди лето – самая лучшая пора года для атаки.

Параллельно с этим РФ смогла активизировать и чисто двусторонний американо-российский диалог. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, с его хорошими связями в американских бизнес-кругах, без особых проблем нашел общий язык со спецпредставителем Трампа бизнесменом Стивом Уиткоффом. И сейчас изо всех сил пытается заинтересовать американцев совместными бизнес-проектами, от освоения российских природных ресурсов до взаимовыгодной разморозки сотен миллиардов российских денег, находящихся под замком в Брюсселе.

России в целом спешить некуда – экономика пока позволяет воевать дальше. Поток желающих остаться без головы в донбасских степях в обмен на "Ладу Калину" для семьи тоже не иссякает.

Тогда как у Трампа время не безгранично, на фоне непостижимой для постороннего наблюдателя экономической политики Белого дома и нарастания прочих проблем, вызывающих недовольство уже даже в родной Республиканской партии. Вот и госсекретарь Марко Рубио говорит, что США "за недели, а не за месяцы" поймут, действительно ли РФ настроена на завершение войны, а его босс "не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах". Но это, опять-таки, пока лишь слова.

Чего хотят от Украины

Впрочем, не успели украинцы как следует порадоваться тому, что Трамп наконец-то стал проявлять вербальную агрессию не только против них, но и против россиян, как американский президент опять уравнял шансы. Путин, конечно, его "разъярил", но у Зеленского "могут быть большие проблемы", если он откажется от сделки по полезным ископаемым.

Похоже, Трамп хоть и остыл после схватки в Овальном кабинете, но точно не забыл случившегося. И решил наказать украинцев новой, гораздо более жесткой версией "минерального соглашения", чем в феврале.

Впрочем, Зеленский и другие топ-представители украинской власти уже многократно проговорили свои красные линии, и дали понять, что будут что-то подписывать только после долгой, планомерной и размеренной работы над текстом документа.

"Минеральное соглашение" критично для вашего общего успеха, это фундамент отношений с США, это поможет и в плане гарантий безопасности, и в переговорах о прекращении огня. Ищите пути к позитивному решению этой истории", – говорит собеседник РБК-Украина в дипломатических кругах. И дает еще один совет: "Ваша сторона на многое в США повлиять не может. Потому влияйте на то, на что вы можете повлиять. И не рефлексируйте так на слова, которые вы слышите, реагируйте на конкретные действия".

Тем более, что в нынешней администрации Трампа и вокруг нее немало людей, которые в принципе подталкивают Белым дом вовсе махнуть рукой на Украину и заниматься другими, более легкими вопросами. И лишние эмоциональные реакции из Киева только укрепляют их позиции.

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Дальнейшие шаги на украино-американско-российском треке пока остаются в полном тумане. По словам Зеленского, "в ближайшие недели" состоится встреча украинской делегации с американской, после состоявшейся вчера встречи американцев с россиянами. Но на каком уровне пройдут эти переговоры, что будет на них обсуждаться, наконец, будет ли продлено даже нынешнее странное "энергетическое перемирие" – пока непонятно.

Ликвидация последствий российского обстрела (фото: Getty Images)

Новости могут поступить в любой момент, абсолютно в любой. Сам Трамп на неделе в очередной раз ярко продемонстрировал свой метод принятия стратегических решений. "Это, вероятно, пришло мне в голову рано утром, довольно рано утром", – объяснил он причину внезапной паузы в тарифной войне против всего мира.

Какое решение придет Трампу в голову в отношении российско-украинской войны, в Киеве могут узнать в любой день, начиная примерно с обеда – с учетом разницы во времени.

Как ранее писало РБК-Украина, согласно внедренной американцами волейбольной терминологии, переговорный "мяч" три недели назад находился на российской стороне. И, как ожидалось, россияне вскоре перекинут его украинцам или американцам. Теперь же похоже, что мяч и вовсе потеряли, а все участники соревнований вяло переругиваются о том, кто в этом виноват.