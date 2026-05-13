Башню Трампа за 1,5 млрд долларов уже не будут строить на Золотом побережье Австралии

Проект строительства первого в Австралии небоскреба под брендом Trump Tower на Золотом побережье был отменен спустя менее трех месяцев после подписания соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет о 91-этажном комплексе Trump International Hotel & Tower Gold Coast, который планировали построить в районе Surfers Paradise в штате Квинсленд. Проект оценивали почти в 1,5 млрд австралийских долларов. Предполагалось, что башня станет самым высоким зданием Австралии.

Застройщиком выступала австралийская компания Altus Property Group, которая в феврале подписала соглашение с The Trump Organization во Флориде. В комплексе планировали разместить шестизвездочный отель, около 270 элитных апартаментов, рестораны, магазины, пляжный клуб и бассейны.

Бренд Trump стал “токсичным”

Однако теперь сотрудничество сторон прекращено. Глава Altus Property Group Дэвид Янг заявил, что бренд Trump стал “токсичным” в Австралии на фоне войны вокруг Ирана и политической ситуации в США. По его словам, это повлияло на перспективы проекта и отношение общественности.

В The Trump Organization, в свою очередь, заявили, что австралийский девелопер якобы не выполнил часть контрактных обязательств. При этом Altus утверждает, что сам проект небоскреба не отменен окончательно и компания рассматривает сотрудничество с другими люксовыми брендами.

Известно, что строительство планировали начать уже в августе 2026 года, однако проект так и не получил официального согласования местных властей. На момент отмены партнерства девелопер еще не подал полноценную заявку на строительство в городской совет Gold Coast.

После объявления о проекте в Австралии возникла масштабная общественная дискуссия. В стране появилась онлайн-петиция против строительства Trump Tower, которая собрала более 120 тысяч подписей. Часть жителей и местных политиков критиковали идею появления объекта под брендом Трампа на фоне международной политики США.