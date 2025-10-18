Трамп не желает давить на Путина. Вместо этого он давит на Киев, - WSJ

Президент США Дональд Трамп намерен добиться прорыва по вопросу мира Украине. Однако он не желает давить на главу Кремля Владимира Путина ради сделки, а наоборот, оказывает давление на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

В частности, издание описывает события последних дней, среди которых - анонс нового саммита с Путиным в Будапеште и визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом.

После, журналисты ссылаются на слова одного из чиновников администрации Трампа, который рассказал позицию американского лидера по урегулированию войны.

"Внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа давить на Путина, который пока не проявляет особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву", - пишет WSJ, сославшись на неназванного чиновника.

По данным издания, Трамп сделает ставку на то, что еще один раунд личной дипломатии (встреча в Будапеште) обеспечит прорыв в длящейся более трех лет войне в Украине после месяцев безуспешных переговоров.

За кулисами команда Трампа работает над тем, чтобы подкрепить переговоры президента с участием двух лидеров более мощными дипломатическими рычагами, чем те, которые он использовал в августе на встрече с Путиным на Аляске.

По словам представителей администрации, США, в надежде заложить основу для сделки, планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем до переговоров на Аляске.

Американскую сторону будет возглавлять госсекретарь США Марко Рубио вместе со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Это было положительно воспринято как украинскими, так и европейскими чиновниками.

Также WSJ привело слова бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы Дэниала Фрида, который считает, что США используют не все рычаги для давления на РФ.

"Существуют инструменты, позволяющие усилить давление на русских в экономическом и военном плане, но мы их не используем", - сказал он.