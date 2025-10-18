Трамп не бажає тиснути на Путіна. Замість цього він тисне на Київ, - WSJ

Президент США Дональд Трамп має намір домогтися прориву в питанні миру Україні. Однак він не бажає тиснути на главу Кремля Володимира Путіна заради угоди, а навпаки, чинить тиск на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зокрема, видання описує події останніх днів, серед яких - анонс нового саміту з Путіним у Будапешті та візит президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Опісля, журналісти посилаються на слова одного з чиновників адміністрації Трампа, який розповів позицію американського лідера щодо врегулювання війни.

"Усередині адміністрації чиновники наголосили на небажанні Трампа тиснути на Путіна, який поки що не виявляє особливого інтересу до поступок, необхідних для укладення угоди. Білий дім чинить більший тиск на Київ, ніж на Москву", - пише WSJ, пославшись на неназваного чиновника.

За даними видання, Трамп зробить ставку на те, що ще один раунд особистої дипломатії (зустріч у Будапешті) забезпечить прорив у війні в Україні, яка триває понад три роки, після місяців безуспішних переговорів.

За лаштунками команда Трампа працює над тим, щоб підкріпити переговори президента за участю двох лідерів потужнішими дипломатичними важелями, ніж ті, які він використовував у серпні на зустрічі з Путіним на Алясці.

За словами представників адміністрації, США, сподіваючись закласти основу для угоди, планують провести більше зустрічей з Росією на нижчому рівні, ніж до переговорів на Алясці.

Американську сторону очолюватиме держсекретар США Марко Рубіо разом зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Це було позитивно сприйнято як українськими, так і європейськими чиновниками.

Також WSJ навело слова колишнього помічника держсекретаря США у справах Європи Деніала Фріда, який вважає, що США використовують не всі важелі для тиску на РФ.

"Існують інструменти, що дають змогу посилити тиск на росіян в економічному і військовому плані, але ми їх не використовуємо", - сказав він.