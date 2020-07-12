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Трамп и Байден выиграли праймериз в Луизиане

Луизиана, США, Воскресенье 12 июля 2020 12:58
Трамп и Байден выиграли праймериз в Луизиане
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж flickr.com globalgamingbusiness)
Автор: Роман Калиниченко

Праймериз в Луизиане - одни из последних перед выборами президента США

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Джо Байден выиграли первичные президентские выборы в Луизиане. Праймериз в этом штате откладывались дважды.

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что у действующего президента США фактически не было реальных конкурентов среди Республиканской партии. В то время, как бывшему вице-президенту Джо Байдену во время голосования пришлось столкнуться с 13 демократами. По итогу, и Трамп, и Байден праймериз от своих партий выиграли.

Президентские выборы в США должны пройти 3 ноября. Праймериз в Луизиане - одни из последних в Штатах. Они должны были состояться еще 4 апреля, но голосование дважды переносилось из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Напомним, согласно опросам Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.

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