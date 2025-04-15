Трамп видел приглашение Зеленского посетить Украину: планируется ли визит

У Ливитт поинтересовались, видел ли Трамп приглашение Зеленского и что американский лидер думает по этому поводу.

"На самом деле, я не говорила с президентом об этом и о том, видел ли он предложение Зеленского. Я уверена, что видел. Я не говорила с ним об этом. Я могу спросить его, что он думает", - ответила Ливитт.

Также она подчеркнула, что не знает о каких-либо планах Трампа потенциально посетить Украину.