Трамп бачив запрошення Зеленського відвідати Україну: чи планується візит

У Лівітт поцікавилися, чи бачив Трамп запрошення Зеленського і що американський лідер думає з цього приводу.

"Насправді, я не говорила з президентом про це і про те, чи бачив він пропозицію Зеленського. Я впевнена, що бачив. Я не говорила з ним про це. Я можу запитати його, що він думає", - відповіла Лівітт.

Також вона підкреслила, що не знає про будь-які плани Трампа потенційно відвідати Україну.