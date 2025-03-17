Трамп об атаках хуситов: Иран диктует каждый их шаг и понесет ответственность

Ответственность за атаки хуситов на корабли в Красном море лежит на Иране. Страну ждут "ужасные последствия".
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.
Трамп подчеркнул, что сотни атак хуситов, которых "ненавидит йеменский народ", исходят от Ирана. Президент пообещал, что даст "сильный ответ" на любую дальнейшую атаку боевиков.
По его словам, Иран "играет в невинную жертву террористов", над которыми он якобы потерял контроль. Но на самом деле это не так.
"Они (Иран - ред.) диктуют каждый шаг, дают им оружие, снабжают их деньгами и очень сложной военной техникой, и даже, так называемой, "разведкой". С этого момента каждый выстрел хуситов будет рассматриваться как выстрел, произведенный из оружия и руководством Ирана, и Иран будет нести ответственность и страдать от последствий, и эти последствия будут ужасными", - уточнил Трамп.
Напомним, йеменские хуситы продолжают атаковать корабли в Красном море и Аденском заливе. В частности, они пытаются наносить удары по американским военным кораблям.
В ответ на это президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по объектам хуситов в Йемене.
При этом в воскресенье 16 марта боевики снова ударили по американскому кораблю. На этот раз это был авианосец USS Harry S Truman.
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