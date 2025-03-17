Трамп про атаки хуситів: Іран диктує кожен їхній крок і понесе відповідальність

Трамп підкреслив, що сотні атак хуситів, яких "ненавидить єменський народ", походять від Ірану. Президент пообіцяв, що дасть "сильну відповідь" на будь-яку подальшу атаку бойовиків.

За його словами, Іран "грає в невинну жертву терористів", над якими він нібито втратив контроль. Але насправді це не так.

"Вони (Іран - ред.) диктують кожен крок, дають їм зброю, постачають їм гроші та дуже складну військову техніку, і навіть, так звану, "розвідку". З цього моменту кожен постріл хуситів буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і керівництвом Ірану, і Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими", - уточнив Трамп.