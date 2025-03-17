UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп про атаки хуситів: Іран диктує кожен їхній крок і понесе відповідальність

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Відповідальність за атаки хуситів на кораблі в Червоному морі лежить на Ірані. На країну чекають "жахливі наслідки".

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social.

Трамп підкреслив, що сотні атак хуситів, яких "ненавидить єменський народ", походять від Ірану. Президент пообіцяв, що дасть "сильну відповідь" на будь-яку подальшу атаку бойовиків.

За його словами, Іран "грає в невинну жертву терористів", над якими він нібито втратив контроль. Але насправді це не так.

"Вони (Іран - ред.) диктують кожен крок, дають їм зброю, постачають їм гроші та дуже складну військову техніку, і навіть, так звану, "розвідку". З цього моменту кожен постріл хуситів буде розглядатися як постріл, зроблений зі зброї і керівництвом Ірану, і Іран буде нести відповідальність і страждати від наслідків, і ці наслідки будуть жахливими", - уточнив Трамп.

Атаки хуситів

Нагадаємо, єменські хусити продовжують атакувати кораблі в Червоному морі та Аденській затоці. Зокрема, вони намагаються завдавати ударів по американських військових кораблях.

У відповідь на це президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

При цьому в неділю 16 березня бойовики знову вдарили по американському кораблю. Цього разу це був авіаносець USS Harry S Truman.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЄменІранДональд Трамп