Трамп анонсировал встречу с Зеленским, а Умерову назначили новых заместителей: новости за 7 февраля

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем временем Кабинет министров назначил двух новых заместителей главы Минобороны.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 7 февраля, - в материале РБК-Украина .

Трамп допустил встречу с Зеленским на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе", - сказал американский лидер.

Также он ответил на вопрос о том, где именно может пройти встреча.

"Это может быть Вашингтон. Ну, я не собираюсь ехать туда (в Киев - ред.)", - добавил он.

При этом Трамп отметил, что он допускает переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но конкретики по этому вопросу пока что нет.

Кабмин назначил двух заместителей министра обороны

Кабинет министров Украины назначил двух новых заместителей главы Минобороны Рустема Умерова. Должности получили Евгений Мойсюк и Валерий Чуркин.

Как отметил Умеров, новых заместителей назначили по его представлению.

Зеленский подтвердил наступление ВСУ в Курской области и раскрыл первые результаты

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, украинские защитники 6 февраля начали новое наступление в Курской области. Им удалось достичь успехов.

Президент уточнил, что ВСУ удалось продвинуться вглубь региона на 2,5 километра.

Ранее американский Институт изучения войны писал о том, что украинские защитники провели серию штурмов в Курской области.

При этом, по данным ISW, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние до 5 километров.

Россияне снова подтянули солдат КНДР для штурмов в Курской области

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

"В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено. Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", - сказал Зеленский.

В ВСУ опровергли российский фейк о захвате Торецка

Днем 7 февраля в Минобороны России заявили о захвате Торецка силами трех мотострелковых бригад и добровольцев.

Однако, как сообщил РБК-Украина спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сейчас бои в Торецке идут в городской застройке.

Он отметил, что по состоянию на 16:00 на Торецком направлении противник атаковал 8 раз в районе Торецка. До сих пор еще идут четыре боя.

В ТЦК и воинских частях усилили охрану на фоне волны подрывов

В воинских частях, учреждениях и заведениях Сухопутных войск ВСУ усилили охрану. Такое решение приняли на фоне волны подрывов в ТЦК.

В частности, военные:

усилили патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий;

усилили контроль доступа на территории военных объектов;

осуществляют установку (усовершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий;

проводят дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях.

Также гражданским сотрудникам и личному составу проводят инструктажи по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, проникновения посторонних и других чрезвычайных ситуаций.