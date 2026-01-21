Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Давосе

"Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы встретимся с ним. Он тоже хочет прекратить эту войну. Пытаясь остановить эту войну я помогаю Европе", - заявил Трамп.

Стоит заметить, что накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос. Эти заявления прозвучали после очередного российского удара по украинской энергетике.

Другие заявления Трампа

Трамп также заявил, что полномасштабная война России против Украины не началась бы, если бы он победил на президентских выборах в США в 2020 году. По его словам, Украина находится далеко от США, а Америку и Европу разделяет "огромный океан".

Трамп также в очередной раз повторил утверждение о якобы фальсификации президентских выборов 2020 года и заявил, что ответственные за это лица должны понести наказание.

Он подчеркнул, что хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и неоднократно с ним общался. По его словам, Путин "постоянно говорит об Украине", однако не решился бы на полномасштабное вторжение, если бы у власти в США была другая администрация.

Также президент США заявил, что администрация Джо Байдена выделила около 350 миллиардов долларов Украине и НАТО. Он подчеркнул, что после возвращения к власти сосредоточился на урегулировании войны между Россией и Украиной, а также на внутренних проблемах США, в частности экономике и безопасности границ.

Кроме того, Трамп заявил, что в течение последнего года участвовал в урегулировании нескольких международных конфликтов, в частности между Индией и Пакистаном, а также в вопросе Армении и Азербайджана. По его словам, Путин якобы выражал удивление скоростью достижения таких договоренностей.

Трамп также поставил под сомнение пользу для США от масштабной международной помощи, отметив, что многие люди в мире "не ценят то, что делают Соединенные Штаты".