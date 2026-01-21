Трамп анонсировал встречу с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп планирует сегодня встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях экономического форума в Давосе.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я работаю с президентом Зеленским. Сегодня мы встретимся с ним. Он тоже хочет прекратить эту войну. Пытаясь остановить эту войну я помогаю Европе", - заявил Трамп.
Стоит заметить, что накануне Зеленский заявил, что не поедет на форум в Давос. Эти заявления прозвучали после очередного российского удара по украинской энергетике.
Трамп также заявил, что полномасштабная война России против Украины не началась бы, если бы он победил на президентских выборах в США в 2020 году. По его словам, Украина находится далеко от США, а Америку и Европу разделяет "огромный океан".
Трамп также в очередной раз повторил утверждение о якобы фальсификации президентских выборов 2020 года и заявил, что ответственные за это лица должны понести наказание.
Он подчеркнул, что хорошо знает российского диктатора Владимира Путина и неоднократно с ним общался. По его словам, Путин "постоянно говорит об Украине", однако не решился бы на полномасштабное вторжение, если бы у власти в США была другая администрация.
Также президент США заявил, что администрация Джо Байдена выделила около 350 миллиардов долларов Украине и НАТО. Он подчеркнул, что после возвращения к власти сосредоточился на урегулировании войны между Россией и Украиной, а также на внутренних проблемах США, в частности экономике и безопасности границ.
Кроме того, Трамп заявил, что в течение последнего года участвовал в урегулировании нескольких международных конфликтов, в частности между Индией и Пакистаном, а также в вопросе Армении и Азербайджана. По его словам, Путин якобы выражал удивление скоростью достижения таких договоренностей.
Трамп также поставил под сомнение пользу для США от масштабной международной помощи, отметив, что многие люди в мире "не ценят то, что делают Соединенные Штаты".
Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что диалог между Украиной и США будет продолжаться во время Всемирного экономического форума в Давосе. Ожидается, что Дональд Трамп на этот раз прибудет на мероприятие лично - в прошлом году он участвовал в форуме в онлайн-формате.
Ранее в СМИ появлялась информация, что президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп могут в конце января подписать соглашение по послевоенному восстановлению Украины на сумму около 800 млрд долларов.
По данным источников, подписание документа планируется именно в рамках форума в Давосе. Соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает восстановление страны после войны и перезапуск украинской экономики.
В то же время 20 января, спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев впервые с 2022 года прибыл в Давос для встреч с представителями США.