Трамп анонсировал новое партнерство США и Венесуэлы

"Мы достигаем огромного прогресса, помогая Венесуэле стабилизироваться и восстановиться", - отметил американский президент.

Трамп сообщил, что во время переговоров обсуждались ключевые темы, в частности сотрудничество в энергетической сфере, добыча полезных ископаемых, торговля и вопросы национальной безопасности. Он подчеркнул, что потенциальное партнерство между США и Венесуэлой может быть выгодным для обеих сторон.

Трамп также выразил уверенность, что Венесуэла имеет шансы вернуться к экономическому росту и процветанию.

"Венесуэла вскоре снова станет великой и процветающей, возможно, даже большей, чем когда-либо прежде!" - написал Трамп.