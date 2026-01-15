Трамп анонсував нове партнерство США та Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "дуже плідну" розмову з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у соцмережі Truth Social.
"Ми досягаємо величезного прогресу, допомагаючи Венесуелі стабілізуватися та відновитися", - зазначив американський президент.
Трамп повідомив, що під час переговорів обговорювалися ключові теми, зокрема співпраця в енергетичній сфері, видобуток корисних копалин, торгівля та питання національної безпеки. Він наголосив, що потенційне партнерство між США та Венесуелою може бути вигідним для обох сторін.
Трамп також висловив упевненість, що Венесуела має шанси повернутися до економічного зростання та процвітання.
"Венесуела незабаром знову стане великою та процвітаючою, можливо, навіть більшою, ніж будь-коли раніше!" - написав Трамп.
Раніше РБК-Україна писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від тимчасового уряду Венесуели розірвати економічні зв’язки з Росією, Китаєм, Іраном та Кубою.
За даними трьох джерел, знайомих із планом адміністрації Трампа, тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрігес має виконати вимоги Білого дому, перш ніж країні дозволять видобувати більше нафти.
Також повідомлялось, що Трамп не виключив можливості у майбутньому відвідати Венесуелу та зазначив, що планує довго керувати країною, адже її необхідно відбудувати.
"Ми відбудовуватимемо її дуже прибутковим способом. Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту", - зазначив президент США.
Перед цим Трамп заявляв, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти. За його словами, ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші він контролюватиме особисто, "щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів".