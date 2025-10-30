Трамп анонсировал масштабное сотрудничество с Китаем: о чем договорились лидеры

Президент США Дональд Трамп сообщил о достигнутых договоренностях с Китаем по масштабному экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Для меня было очень приятно, что президент Си (лидер Китая Си Цзиньпин, - ред.) позволил Китаю начать закупку огромного количества сои, сорго и другой сельскохозяйственной продукции. Наши фермеры будут очень довольны!", - отметил Трамп.

Кроме того, по его словам, Китай согласился продолжить поток редкоземельных элементов, критически важных минералов и магнитов открыто и свободно.

"Важно, что Китай решительно заявил, что будет усердно работать с нами, чтобы остановить поток фентанила в нашу страну. Они помогут нам положить конец фентаниловому кризису", - добавил лидер США.

Он также отметил, что Китай согласился начать процесс закупки американской энергии.

"Фактически, может состояться очень масштабная сделка по покупке нефти и газа у Большого штата Аляска", - подчеркнул Трамп.