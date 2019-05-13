Трамп анонсував зустріч з Путіним

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin ru)

Президенти США і РФ зустрінуться в червні

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті "Великої двадцятки" (G20) в червні 2019 року в Японії. Про це пише Reuters.

Крім того, Трамп заявив в понеділок, що не ухвалив рішення про запровадження мит ще на 325 мільярдів доларів товарів з Китаю, і заявив, що планує зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 в наступному місяці.

Трамп сказав, що зустріч з Сі Цзіньпіном на саміті 28-29 червня в Японії може бути продуктивною, оскільки торговельний конфлікт між Вашингтоном і Пекіном загострився після того, як не вдалося досягти угоди під час переговорів на високому рівні минулого тижня.

"Може бути, щось трапиться. Ми збираємося зустрітися, як ви знаєте, на G20 в Японії, і, думаю, це буде дуже плідна зустріч", - сказав президент США.

Раніше повідомлялося, що президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили України.

РБК-Україна писало, що напередодні Трамп висунув Китаю ультиматум з торговельної угоди.