Трамп висунув Китаю ультиматум щодо торгової угоди

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп заявив, що Китаю буде "дуже боляче" без торгової угоди

Президент США Дональд Трамп висунув Китаю ультиматум щодо торговельної угоди. Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

Зокрема, Трамп пригрозив Пекіну тим, що американські компанії будуть змушені покинути Китай на користь інших країн. Він також заявив про дорожнечу китайського експорту для США.

"Я відкрито заявляю голові Сі (Цзіньпіну, - ред) та всім моїм численним друзям в Китаї, що Китаю буде дуже боляче, якщо ви не укладете угоду, тому що компанії будуть змушені покинути Китай заради інших країн. Занадто дорого купувати в Китаї. У вас була угода, майже завершена, але ви відступили", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп порадив Китаю не зволікати з укладенням торговельної угоди з США. Він заявив, що Пекіну не варто чекати приходу нового президента-демократа в надії на поступки з його боку, оскільки сам Трамп налаштований на перемогу на наступних виборах.

До цього американський лідер заявляв, що при старій торговельній угоді США на торгівлі з Китаєм щорічно втрачали по 500 млрд доларів.