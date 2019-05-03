Трамп і Путін обговорили Україну

Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (flickr.com/helsinki2018)

Трамп заявив про продуктивність розмови з Путіним

Президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін в ході телефонної розмови обговорили Україну. Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter.

Трамп підкреслив продуктивність розмови з Путіним.

"Провів довгу і дуже хорошу розмову з президентом Росії Путіним. Як я завжди говорив задовго до того, як почалося "полювання на відьом" (розслідування про втручання РФ у вибори президента США, - ред.), знаходити спільну мову з Росією, Китаєм і всіма - це добре, а не погано. Ми обговорили торгівлю, Венесуелу, Україну, Північну Корею, контроль над ядерними озброєннями і навіть "обман Росії". Дуже продуктивна розмова!" - написав Трамп.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президенти Сполучених Штатів Америки і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили підсумки розслідування про втручання РФ у президентські вибори в США.

Сандерс заявила, що розмова тривала трохи більше години. Зазначалося, що лідери обговорили ситуацію навколо Північної Кореї та Венесуели, а також можливість укладення багатостороннього договору про ядерну зброю або продовження поточних угод.

Як писало РБК-Україна раніше, в квітні радники Трампа і Путіна провели зустріч в Москві. Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков підкреслював, що радники президентів обговорили "питання двосторонніх відносин" Росії і США. Пєсков також негативно відповів на питання, чи йшлося про можливу зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії.

Додамо, раніше Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв'ю, пов'язаних з переговорами Трампа і Путіна.