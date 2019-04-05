Трамп заявив, що торговельну угоду з Китаєм можуть підписати вже у квітні

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Основними розбіжностями під час переговорів двох країн залишаються питання мит

Президент США Дональд Трамп вважає, що нова торговельна угода Сполучених Штатів з Китаєм буде підписана до кінця квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що ключовими розбіжностями в переговорах двох країн залишається питання мит на товари та інтелектуальна власність.

Дональд Трамп також зазначив, що США і Китай досягли "значного прогресу" під час переговорів.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що торгові переговори між Вашингтоном і Пекіном просуваються добре, а американська економіка зараз демонструє сильні показники.

РБК-Україна писало, що підписання торгової угоди між США і Китаєм може відбутися в червні, оскільки сторонам треба більше часу для узгодження всіх його положень.

Крім того, Стівен Мнучин заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін, оскільки сторонам потрібно більше часу для переговорів. У той же час Мнучин підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".