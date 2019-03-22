ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре"

Новини » Політика    22.03.2019 - 15:48
Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

За словами президента США, проблем у переговорах немає

Президент США Дональд Трамп сказав, що торгові переговори з Китаєм просуваються і остаточну угоду, швидше за все, буде укладено. Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова в ході телевізійного інтерв'ю.

Трамп додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі.

Трамп також сказав, що чекає збереження 25-відсоткового мита на європейські легкі вантажівки на тлі триваючих паралельно торгових переговорів з Європейським союзом, однак компанії зможуть уникнути їх, якщо будуть будувати заводи в США.

Робота над угодою йде дуже добре. Подивимося, що вийде, - сказав Трамп телеканалу Fox Business Network. "- Я думаю, угода, швидше за все, відбудеться. Я думаю, їм це дуже потрібно".

У відповідь на питання про те, що означають його коментарі раніше на цьому тижні про збереження американських мит на китайські товари ще на якийсь період часу, і свідчать вони про проблеми в переговорах, Трамп сказав: "зовсім ні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підписання торгової угоди між США і Китаєм може відбутися в червні, оскільки сторонам треба більше часу для узгодження всіх його положень.

Раніше глава американського Мінфіну Стівен Мнучин заявив, що переговори президента США Дональда Трампа і глави Китаю Сі Цзіньпіна з торговельної угоди переносяться з кінця березня на більш пізній термін, оскільки сторонам потрібно більше часу для переговорів. У той же час Мнучин підкреслив, що США і Китай працюють, намагаючись прийти до угоди "як можна швидше".

Ситник назвав абсурдом заяви Луценка про вибори в США Посольство США критикує "несподівану зміну" статуту "Нафтогазу"
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся