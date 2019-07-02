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Трамп анонсував нову зустріч з Кім Чен Ином

Новини » Політика    02.07.2019 - 05:05
Трамп анонсував нову зустріч з Кім Чен Ином
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Зустріч президент США очікує найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп заявив, що остання зустріч пройшла добре і він з нетерпінням чекає на нову зустріч.

"Була велика зустріч з главой Північної Кореї Кім Чен Ином в ці вихідні. У нас була чудова зустріч, він виглядав дуже добре і дуже здоровим - я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним знову найближчим часом", - написав Трамп.

Трамп анонсував нову зустріч з Кім Чен Ином

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 30 червня зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в демілітаризованій зоні між Північною і Південною Кореєю.

Президент США заявив, що з моменту його першої зустрічі з Кім Чен Ином їм вдалося багато чого досягти, а демілітаризована зона на кордоні двох країн стала більш мирним місцем, ніж раніше.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з боку КНДР закрили демілітаризовану зону на час візиту Трампа.

З боку КНДР закрили демілітаризовану зону на час візиту Трампа Трамп сподівається на зустріч з Кім Чен Ином на кордоні з КНДР
Новини України Дональд ТрампКім Чен Ин
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