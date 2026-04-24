Трагическая война в Украине имеет один положительный эффект для Европы, - Мерц

Технологический скачок и оптимизм

По словам канцлера, по состоянию на первую половину 2026 года он чувствует гораздо больше уверенности в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.

Главным фактором он считает сверхбыстрое сокращение технологического разрыва и модернизацию армии.

"Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное", - подчеркнул Мерц.

Роль войны в Украине

Глава немецкого правительства подчеркнул, что именно развязанная Россией война заставила мир развивать военные технологии темпами, которые были бы невозможны в мирное время.

Он отметил, что этот опыт помогает странам готовиться к решению оборонных задач собственными силами.

"Мы наблюдаем военно-технологическое развитие, которое идет настолько стремительно, которого без этой войны не было бы. И в этом, несмотря на всю трагичность этой войны и всю ужасную боль... заключается также большая возможность, которую мы используем", - заявил канцлер.