Трагічна війна в Україні має один позитивний ефект для Європи, - Мерц

Технологічний стрибок та оптимізм

За словами канцлера, станом на першу половину 2026 року він відчуває набагато більше впевненості у питаннях безпеки, ніж кілька років тому.

Головним чинником він вважає надшвидке скорочення технологічного розриву та модернізацію армії.

"Сьогодні, на початку або в першому-другому кварталі 2026 року, я більш оптимістичний, ніж був ще два-три роки тому, тому що бачу, як швидко ми зараз надолужуємо згаяне", - підкреслив Мерц.

Роль війни в Україні

Очільник німецького уряду наголосив, що саме розв'язана Росією війна змусила світ розвивати військові технології темпами, які були б неможливими у мирний час.

Він зауважив, що цей досвід допомагає країнам готуватися до вирішення оборонних завдань власними силами.

"Ми спостерігаємо військово-технологічний розвиток, який іде настільки стрімко, якого без цієї війни не було б. І в цьому, попри всю трагічність цієї війни та весь жахливий біль... полягає також велика можливість, яку ми використаємо", - заявив канцлер.