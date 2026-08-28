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"Трагедия в Вишневом не стала уроком": Корецкий о взрывах в районе Житомирской трассы

23:31 28.08.2026 Пт
2 мин
Что сказал Корецкий об ударе РФ по Киевщине?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Сергей Корецкий (kmu.gov.ua)

Россия в пятницу вечером, 28 августа, атаковала склады в Бучанском районе недалеко от Житомирской трассы, из-за чего возникла детонация. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий намекнул, что это могли быть не просто склады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам Корецкого, уже были доклады главы МВД Украины и руководителя ГСЧС по удару РФ в Бучанском районе на Киевщине, где после попадания возник пожар с последующей детонацией.

"Трасса Киев-Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы. Принимаются неотложные меры по защите и спасению людей, при необходимости - их эвакуации", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что к ликвидации последствий привлечены все необходимые силы и средства. В то же время, он вспомнил недавнюю трагедию в Вишневом, намекнув таким образом, что сегодня мог быть атакован военный склад.

"К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. На пятом году полномасштабного вторжения делать одни и те же ошибки - это преступная халатность. И все виновные, без исключений, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", - резюмировал Корецкий.

Добавим, что на данный момент движение в обеих направлениях по части Житомирской трассы перекрыто. В полиции сообщили, что водители могут совершить объезд альтернативными маршрутами.

Что известно о подобной ситуации в Вишневом

Напомним, что россияне 6 июля атаковали населенный пункт Вишневое в Киевской области. В результате удара в городе раздались очень громкие взрывы, после чего произошла детонация.

Впоследствии выяснилось, что под ударом оказался склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома", находившегося фактически в жилом квартале. Впоследствии руководителей предприятия задержали.

Известно, что в результате атаки и повторной детонации в Вишневом были уничтожены пять улиц. Кроме того, были и другие последствия.

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