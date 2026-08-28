"Трагедія у Вишневому не стала уроком": Корецький про вибухи в районі Житомирської траси

За словами Корецького, наразі вже були доповіді глави МВС України та керівника ДСНС щодо удару РФ у Бучанському районі на Київщині, де після після влучання виникла пожежа з подальшою детонацію.

"Трасу Київ-Чоп тимчасово перекрито. На місці працюють поліцейські, рятувальники, вибухотехніки та всі екстрені служби. Вживаються невідкладні заходи для захисту та порятунку людей, за потреби - їх евакуації", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр зазначив, що до ліквідації наслідків залучені всі необхідні сили та засоби. Водночас він згадав нещодавню трагедію у Вишневому, натякнувши таким чином, що сьогодні міг бути атакований військовий склад.

"На жаль, вже зараз можна констатувати факт, що жахлива трагедія у Вишневому не стала уроком. На пʼятому році повномасштабного вторгнення робити одні і ті самі помилки — це злочинна недбалість. І всі винні, без винятків, мають понести суворе покарання, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Очікую від правоохоронців миттєвої та суворої реакції", - резюмував Корецький.

Додамо, що наразі рух в обох напрямках на ділянці Житомирської траси перекрито. У поліції повідомили, що водії можуть об’їхати це місце альтернативними маршрутами.