Удар РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре: Зеленский показал фото и видео последствий

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. По состоянию на данный момент известно о 13 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким", - отметил глава государства.

Еще десять человек пострадали. Президент добавил, что на месте вражеского удара работают все необходимые службы.

Зеленский отметил подобные террористические удары страны-агрессора по украинцам уже после снятия санкций с российских олигархов и энергетики вместо того, чтобы пойти на деэскалацию.

"Именно поэтому Украина всегда говорит, что нужны справедливые и решительные действия Америки и Европы на российскую эскалацию: санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока идет эта российская война. Время новых, более сильных санкционных шагов ЕС, Америки и G7", - сообщил президент.