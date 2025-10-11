Трагедия в Никополе: женщина погибла из-за атаки дрона, есть раненый и разрушения (фото)

Заметим, что только вчера российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была энергетическая инфраструктура.

По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, было повреждено здание частного предприятия в Кривом Роге. Произошел пожар, который сейчас уже потушили сотрудники ГСЧС.

Трое мужчин получили ранения средней тяжести. Двое из них находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ситниченко отметил, что агрессор массированно атаковал область дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Под ударом также была Никопольщина. По ней противник целился артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

Подробнее обо всех последствиях вражеских ударов по Украине 10 октября, можно узнать в материале РБК-Украина.