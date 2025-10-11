RU

Трагедия в Никополе: женщина погибла из-за атаки дрона, есть раненый и разрушения (фото)

Фото: женщина погибла из-за атаки дрона (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Никополе в результате вражеских атак FPV-дронами погибла 23-летняя женщина. Еще один житель получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По данным Лысака, сегодня, 11 октября, в Никополе погибла 23-летняя женщина.

"Трагедия произошла из-за вражеского удара FPV-дроном. Искренние соболезнования родным и близким", - пояснил он.

Глава ОВА также рассказал, что в результате другой атаки беспилотниками пострадал 62-летний мужчина, который сейчас находится на амбулаторном лечении.

"Повреждены магазин, пятиэтажка, инфраструктура", - добавил он.

Заметим, что только вчера российские войска атаковали Днепропетровскую область. Под ударом была энергетическая инфраструктура.

По словам начальника Криворожской районной военной администрации Евгения Ситниченко, было повреждено здание частного предприятия в Кривом Роге. Произошел пожар, который сейчас уже потушили сотрудники ГСЧС.

Трое мужчин получили ранения средней тяжести. Двое из них находятся в больнице под наблюдением врачей.

Ситниченко отметил, что агрессор массированно атаковал область дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Днепре, Каменском, на Криворожье. Под ударом была энергетическая инфраструктура. Возникли пожары, последствия еще уточняются.

Под ударом также была Никопольщина. По ней противник целился артиллерией и обстреливал из РСЗО "Град". Пострадали Никополь и Марганец. Обследование территории продолжается.

Подробнее обо всех последствиях вражеских ударов по Украине 10 октября, можно узнать в материале РБК-Украина.

