Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото)

У Нікополі внаслідок ворожих атак FPV-дронами загинула 23-річна жінка. Ще один мешканець отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака.
За даними Лисака, сьогодні, 11 жовтня, у Нікополі загинула 23-річна жінка.
"Трагедія сталася через ворожий удар FPV-дроном. Щирі співчуття рідним і близьким", - пояснив він.
Глава ОВА також розповів, що внаслідок іншої атаки безпілотниками постраждав 62-річний чоловік, який зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.
"Пошкоджені магазин, п'ятиповерхівка, інфраструктура", - додав він.
Зауважимо, що лиш вчора російські війська атакували Дніпропетровську область. Під ударом була енергетична інфраструктура.
За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, було пошкоджено будівлю приватного підприємства в Кривому Розі. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.
Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.
Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.
Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.
Детальніше про всі наслідки ворожих ударів по Україні 10 жовтня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.