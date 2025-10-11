Трагедія в Нікополі: жінка загинула через атаку дрона, є поранений та руйнування (фото)

Зауважимо, що лиш вчора російські війська атакували Дніпропетровську область. Під ударом була енергетична інфраструктура.

За словами начальника Криворізької районної військової адміністрації Євгена Ситниченка, було пошкоджено будівлю приватного підприємства в Кривому Розі. Сталася пожежа, яку наразі вже загасили співробітники ДСНС.

Троє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості. Двоє з них перебувають у лікарні під наглядом лікарів.

Ситниченко зазначив, що агресор масовано атакував область дронамита ракетами. Вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Виникли пожежі, наслідки ще уточнюються.

Під ударом також була Нікопольщина. По ній противник цілив артилерією та обстрілював з РСЗВ "Град". Потерпали Нікополь і Марганець. Обстеження території триває.

