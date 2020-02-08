Toyota та Honda призупинили заводи в Китаї через коронавірус

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Компанія Toyota планує відновити виробництво 17 лютого, а Honda - 14 лютого

Японські автомобільні корпорації Toyota та Honda призупинили роботу своїх заводів у Китаї через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transport Topics.

Як зазначається, компанія Toyota планує відновити виробництво 17 лютого.

"Toyota, яка спочатку зупинила свої заводи у Китаї до 9 лютого, заявила, що тепер планує відновити виробництво 17 лютого. Honda заявила, що відновить виробництво 14 лютого", - йдеться у повідомленні.

Виробники автомобілів особливо вразливі у цій ситуації, оскільки епіцентр спалаху коронавірусу знаходиться у провінції Хубей, що є четвертим за величиною в Китаї центром автовиробництва та місцем розташування фабрик компаній-гігантів, починаючи від Dongfeng Motor Corp. до Honda та General Motors Co.

Компанія Toyota заявила, що планує "відновити нормальну роботу фабрик та доставку транспортних засобів замовникам, як тільки це буде визнано безпечним та доцільним".

Нагадаємо, Hyundai оголосив, що цього тижня змушений буде зупинити виробництво на заводах у Південній Кореї через спалах коронавірусу. Причиною такого рішення стало брак певних комплектуючих, які компанія зазвичай отримувала з Китаю.

Крім того, корпорація Apple припинила здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавирусу. Цей захід буде діяти до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Додамо, що компанія Google тимчасово закриває всі свої офіси у Китаї, Гонконгу та Тайвані через коронавірус. Співробітникам компанії порекомендували виїхати з країни та працювати віддалено як мінімум два тижні.