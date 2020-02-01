ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Apple тимчасово припинить роздрібні продажі в Китаї через коронавірус

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 11:18
Apple тимчасово припинить роздрібні продажі в Китаї через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com/Andy)

Apple припиняє з суботи здійснювати роздрібні продажу на території Китаю

Американська корпорація Apple припиняє з суботи, 1 лютого, здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавируса. Про це повідомляє Тheverge.

Повідомляється, що цей захід буде діяти до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Нагадаємо, Apple може запустити вчасно виробництво бюджетних iPhone через китайського коронавіруса, який вирує неподалік від виробничих потужностей компанії в Китаї.

Практично всі iPhone виробляються в Китаї, в першу чергу на фабриці Foxconn на так званому iPhone City в Чженчжоу і Pegatron, на складальної майданчику недалеко від Шанхая. Кожне з цих місць знаходиться більш ніж в 500 кілометрах від Ухани в центральному Китаї, епіцентрі вірусної спалаху, але ця відстань не захищає міста від наслідків.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.

У Китаї число хворих коронавірусом досягло майже 12 тис. осіб У Китаї за добу кількість загиблих від коронавірусу збільшилася майже на півсотні
Новини України AppleКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся